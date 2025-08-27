Am Freitag (20 Uhr) startet der SC Magdeburg beim TBV Lemgo in die neue Bundesliga-Saison. Dass beide Teams vor zwei Wochen beim Wartburg-Cup aufeinander trafen, sieht auch Lemgos Coach Florian Kehrmann gelassen und sprach mit der Volksstimme über Titelkampf, taktische Varianten, Ziele und vieles mehr.

Florian Kehrmann wurde als Spieler 2007 mit Deutschland Weltmeister und ist nun schon im elften Jahr Cheftrainer des TBV Lemgo.

Magdeburg/Lemgo - Gepokert oder wirklich nur probiert? Dass der TBV Lemgo beim Wartburg-Cup in Eisenach beim Spiel gegen den SC Magdeburg im Angriff auf einen siebten Feldspieler setzte, hat bei Bennet Wiegert für kein großes Fragezeichen gesorgt. „Ich kann mir gut vorstellen, dass Lemgo sich nicht in die Karten schauen lassen wollte und eher etwas gespielt hat, das, wenn es um Punkte geht, gegen uns so nicht in Frage kommt“, erklärte der SCM-Coach. Sein Kollege Florian Kehrmann wies gegenüber der Volksstimme am Rande des Turniers aber taktisches Pokern weit von sich.