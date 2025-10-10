Hinter dem SC Magdeburg liegen zweieinhalb intensive Wochen. Die Grün-Roten freuen sich daher, dass am Sonntag ein Heimspiel ansteht. Zu Gast ist der Aufsteiger Bergischer HC.

Magdeburg läuft endlich wieder in eigener Halle auf

Zuletzt standen SCM-Kapitän Christian O'Sullivan und seine Teamkollegen am 25. September auf der Platte der Getec-Arena.

Magdeburg - 17 Tage, mehr als 7.400 Kilometer und sechs Spiele liegen zwischen dem letzten Heimauftritt des SC Magdeburg und der kommenden Partie in der Getec-Arena. Am Sonntag (15 Uhr/Dyn und Welt-TV) empfangen die Grün-Roten den Bergischen HC.