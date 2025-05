Magdeburg. - Regelmäßig nutzt der SC Magdeburg seine Heimspiele, um den Fans positive Nachrichten zu verkünden. Erst vor der Partie gegen den HSV Hamburg hatte der SCM die Vertragsverlängerung von Kapitän Christian O'Sullivan vermeldet. Vor dem Anpfiff der Partie gegen die TSV Hannover-Burgdorf leuchtete nun das Gesicht von Omar Ingi Magnusson auf der Anzeigetafel auf. Der Isländer bleibt den Grün-Roten bis 2028 erhalten.

„Meine Familie und ich fühlen uns in Magdeburg sehr wohl. Ich spiele bei einem fantastischen Club mit unglaublichen Fans. Sportlich möchte ich dazu beitragen, dass der SCM auch in den kommenden Jahren weitere Titel gewinnt“, begründet der Linkshänder seine Vertragsverlängerung in einer Mitteilung der Grün-Roten.

Magnusson ist seit 2020 für die Elbestädter aktiv. Seit seinem Wechsel vom dänische Top-Klub Aalborg ist der 28-Jährige ein Leistungsträger im Team von Bennet Wiegert. Magnusson hatte einen tragenden Anteil an zwei deutsche Meisterschaften, drei Klub-WM-Titeln, dem European-League-Sieg 2021, dem Champions-League-Triumph 2023 sowie am Erfolg im DHB-Pokal 2024. Außerdem wurde der Rückraumspieler in seinem ersten SCM-Jahr Torschützenkönig der Bundesliga mit 274 Treffern. In der Saison 2021/22 wurde Magnusson als bester Spieler der Liga geehrt. Nun hat er sein ohnehin bis 2026 gültiges Arbeitspapier um zwei weitere Jahre verlängert.

„Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, Omar weitere Jahre an den SC Magdeburg zu binden. Er passt mit seinen herausragenden Qualitäten perfekt in unser System, zusammen mit Albin Lagergren fühlen wir uns in den kommenden Spielzeiten auf Rückraumrechts sehr gut aufgestellt“, wird Trainer Bennet Wiegert in der Vereinsmitteilung zitiert.