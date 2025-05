Magdeburg. - Der Respekt vor der TSV Hannover-Burgdorf war beim SC Magdeburg. Doch die Grün-Roten meisterten die Aufgabe gegen den Tabellenfünften. Dank des 34:28 (17:13) hält das Team den Anschluss an die ebenfalls siegreichen Topteams Füchse Berlin und MT Melsungen.

Schon der Start in die Partie lief optimal. Nach zwei Minuten stellte Daniel Pettersson bereits auf 3:0. Lukas Mertens bot sich sogar die Chance auf das 4:0. Doch der Linksaußen scheiterte im Gegenstoß an Hannovers Keeper Simon Gade. Die Parade ihres Schlussmannes weckte die Gäste aus Niedersachsen auf. Vincent Büchner vollendete einen 3:0-Lauf der Recken zum 5:4 (11.). Es blieb allerdings der einzige Rückstand für die Magdeburger.

Denn Bennet Wiegert reagierte und nahm seine erste Auszeit. Und der SCM-Trainer fand die richtigen Worte. Magnus Saugstrup, Gisli Kristjansson und Omar Ingi Magnusson sorgten wieder für eine Zwei-Tore-Führung zum 7:5 (15.). Letzter hatte auch schon vor dem Anpfiff für Stimmung bei den 6.600 Zuschauern in der ausverkauften Getec-Arena gesorgt. Den der Club verkündete, dass der Isländer bis 2028 den Grün-Roten erhalten bleibt. „Meine Familie und ich fühlen uns in Magdeburg sehr wohl. Ich spiele bei einem fantastischen Club mit unglaublichen Fans. Sportlich möchte ich dazu beitragen, dass der SCM auch in den kommenden Jahren weitere Titel gewinnt“, begründet der Rückraumspieler in der Vereinsmitteilung.

Gegen Hannover funktionierte dies schon mal gut. Vier seiner sieben Treffer – davon fünf Siebenmeter – steuerte der 28-Jährige zum 17:13-Pausenstand bei. Das Vier-Tore-Polster bestand auch den Großteil des zweiten Abschnitts. Und so schien es, ein ungefährdeter Heimerfolg zu werden. Knapp zehn Minuten vor dem Ende erzielte Albin Lagergren das 28:23.

Allerdings gab sich Hannover noch nicht geschlagen. Daniel Weber verkürzte auf 28:26 (53.). Doch anders als im Hinspiel, als Grün-Rot in der Schlussphase ein 27:23 aus der Hand gab und 27:28 verlor, behielten sie dieses Mal die Nerven. Antonio Serradilla sorgte drei Minuten vor dem Ende mit dem 32:27 ins leere Tor für die Entscheidung. Den 34:28-Endstand markierte Sergey Hernandez mit seinem zweiten Treffer. Der Keeper überragte zudem mit 16 Paraden – davon allein vier Siebenmeter, dazu ging Strafwurf über das Gehäuse.

Statistik zum Spiel

SCM-Tore: Kristjansson 8, Magnusson 7/5, Saugstrup 7, Pettersson 4, Lagergren 3, Hernandez 2, Claar 1, O'Sullivan 1, Serradilla 1

Hannover-Tore: Fischer 8/1, Feise 4, Kulesh 4, D. Weber 3/1, Büchner 2, Poulsen 2, Steinhauser 2/2, Uscins 2, Michalczik 1

Schiedsrichter: Brodbeck (Metzingen)/Reich (Metzingen)

Zuschauer: 6.600 (ausverkauft)

Strafminuten: 4 – 10

Siebenmeter: 5/6 – 4/9