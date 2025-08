Auf seiner Schweiz-Tour macht der SC Magdeburg am Donnerstagabend zunächst Station in Aarau und trifft dort auf den Jugendverein von Manuel Zehnder. Dessen Mama Doris hat beim HSC Suhr die Organisation des Testspiels übernommen.

Magdeburg/Aarau - Beim HSC Suhr Aarau wird derzeit jede Hand gebraucht. Denn bevor am Donnerstagabend ab 19 Uhr beim Testspiel gegen den SC Magdeburg die Bälle geworfen werden, gibt es in der Schachenhalle noch viel zu tun. Laut OK-Chefin Doris Zehnder sind 100 freiwillige Helferinnen und Helfer nötig, um so ein Event auf die Beine stellen zu können. Zehnder? Ja, Doris ist die Mama von Manuel Zehnder. Der 25-Jährige ist in Aarau geboren, hat beim HSC die komplette Jugend durchlaufen und bis 2022 in Aarau auch seine ersten Schritte im Männerbereich gemacht. Umso bitterer, dass Zehnder aufgrund seiner schweren Knieverletzung nur zuschauen kann.