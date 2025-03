Magdeburg. - Die Retro-Trikots der Handballer des SC Magdeburg waren vor zwei Wochen schnell vergriffen. Rund 1.500 der grünen Trikots mit dem roten Kragen gingen für 99,95 Euro innerhalb eines Tages über den Tisch. Und weil die Nachfrage immer noch groß ist, hat der SCM auch schon nachbestellt. Bei der Partie gegen den VfL Potsdam am 2. März spielten auch Matthias Musche und Co. in diesen Trikots und erinnerten an alte Zeiten. Hintergrund der Aktion ist das 70-jährige Jubiläum des Vereins mit dem grün-roten Vereinslogo, in dem unter der Silhouette des Doms die Großbuchstaben SC und der Namenszug Magdeburg stehen.

