Musche meldet sich beim SC Magdeburg zurück

Nach dem starken Auftritt in der Champions League gegen den FC Porto (41:36) müssen die SCM-Handballer am Sonntag (16.05 Uhr) beim HSV Hamburg gleich wieder in der Bundesliga ran.

Magdeburg - Zwei Häkchen haben die SCM-Handballer an ihrem Aufgabenzettel für diese Woche schon gemacht. Einzug ins Achtelfinale des DHB-Pokals mit einem 35:30 bei den Eulen Ludwigshafen am Dienstag. Klarer Sieg (41:36) im Gruppenspiel der Champions League gegen den FC Porto am Donnerstag. Für die perfekte Woche fehlt morgen (16.05 Uhr, Sky) nur noch ein Erfolg beim HSV Hamburg in der Bundesliga.