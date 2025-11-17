Eigentlich sollte Matthias Musche erst im Februar 2026 sein Comeback geben. Überraschend stand der SCM-Linksaußen nun schon im Topspiel in Flensburg im Kader und meldete sich mit zwei verwandelten Siebenmetern zurück.

Musches erfolgreiche Rückkehr beim SCM: „Hätte ich mir nicht besser ausmalen können“

Matthias Musche jubelte nach dem Sieg in Flensburg mit dem SCM über die Tabellenführung und sein Comeback nach mehr als sechs Monaten.

Flensburg/Magdeburg - Es lief die 43. Minute des Topspiels. Der SC Magdeburg führte mit 23:21 bei der SG Flensburg-Handewitt. Die Grün-Roten erhielten einen Siebenmeter. Und da Omar Ingi Magnusson schon zweimal verworfen hatte, nahm sich nun ein anderer SCM-Profi den Ball – einer der ein halbes Jahr wegen eines Achillessehnenriss pausieren musste. Unter großem Jubel der SCM-Fans traf Matthias Musche. Drei Minuten später war er ein weiteres Mal erfolgreich.