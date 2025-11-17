weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Handball Musches erfolgreiche Rückkehr beim SCM: „Hätte ich mir nicht besser ausmalen können“

Eigentlich sollte Matthias Musche erst im Februar 2026 sein Comeback geben. Überraschend stand der SCM-Linksaußen nun schon im Topspiel in Flensburg im Kader und meldete sich mit zwei verwandelten Siebenmetern zurück.

Von Lukas Reineke 17.11.2025, 12:46
Matthias Musche jubelte nach dem Sieg in Flensburg mit dem SCM über die Tabellenführung und sein Comeback nach mehr als sechs Monaten.
Matthias Musche jubelte nach dem Sieg in Flensburg mit dem SCM über die Tabellenführung und sein Comeback nach mehr als sechs Monaten. Foto: Franziska Gora

Flensburg/Magdeburg - Es lief die 43. Minute des Topspiels. Der SC Magdeburg führte mit 23:21 bei der SG Flensburg-Handewitt. Die Grün-Roten erhielten einen Siebenmeter. Und da Omar Ingi Magnusson schon zweimal verworfen hatte, nahm sich nun ein anderer SCM-Profi den Ball – einer der ein halbes Jahr wegen eines Achillessehnenriss pausieren musste. Unter großem Jubel der SCM-Fans traf Matthias Musche. Drei Minuten später war er ein weiteres Mal erfolgreich.