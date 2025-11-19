Während Matthias Musche früher als erwartet wieder für den SC Magdeburg auf dem Feld stand, rechnet Trainer Bennet Wiegert bei Manuel Zehnder erst im Februar mit einer Rückkehr. Auch die künftige Personalsituation sorgt für Gesprächsstoff.

Nach überraschenden Musche-Comeback: SCM plant erst zur Rückrunde mit Zehnder

Manuel Zehnder – hier am 1. Dezember 2024 im Heimspiel gegen Bietigheim – konnte in diesem Jahr noch kein Spiel für den SCM bestreiten.

Magdeburg - Nach etwas mehr als einem halben Jahr gab Matthias Musche beim Bundesliga-Topspiel in Flensburg sein Comeback. Damit muss der SCM neben den bis zum 10. Dezember gesperrten Nikola Portner nur noch auf Manuel Zehnder verzichten. Der Schweizer wird nach seiner schweren Knie-Verletzung Anfang des Jahres aber wohl erst nach der Europameisterschaft zurückkehren.