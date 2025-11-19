Eil
FCM-Star noch ohne Tor Baris Atik in der Formkrise? Analyse zeigt, wo das Problem wirklich liegt
FCM-Spielmacher Baris Atik reicht in der laufenden Saison noch nicht an seine Form der Vorjahre heran. Die Analyse von Volksstimme und Virtualfootball bringt überraschende Zahlen und Fakten.
Aktualisiert: 19.11.2025, 17:47
Magdeburg - Im Heimspiel gegen Preußen Münster war er da, der Baris-Atik-Türöffner-Moment der Saison 2025/26. Halblinks an der Strafraumkante wurde der Kreativkopf des 1. FC Magdeburg angespielt, zog unnachahmlich nach innen und versenkte das Leder zum befreienden 1:0 in die lange Ecke.