FCM-Spielmacher Baris Atik reicht in der laufenden Saison noch nicht an seine Form der Vorjahre heran. Die Analyse von Volksstimme und Virtualfootball bringt überraschende Zahlen und Fakten.

Baris Atik in der Formkrise? Analyse zeigt, wo das Problem wirklich liegt

Tiefpunkt gegen die SV Elversberg: FCM-Star Baris Atik wird nach der 0:4-Heimniederlage von Mannschaftsarzt Dr. Patrick Klein getröstet.

Magdeburg - Im Heimspiel gegen Preußen Münster war er da, der Baris-Atik-Türöffner-Moment der Saison 2025/26. Halblinks an der Strafraumkante wurde der Kreativkopf des 1. FC Magdeburg angespielt, zog unnachahmlich nach innen und versenkte das Leder zum befreienden 1:0 in die lange Ecke.