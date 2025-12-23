Der Rechtsaußen des SCM hat an der Elbe noch lange nicht genug, wird für die Grün-Roten eine weitere Saison auf Torejagd gehen und will noch einige Titel feiern.

Der Schwede Daniel Pettersson hat für den SC Magdeburg schon über 700 Tore geworfen.

Magdeburg - Beim SC Magdeburg kommen die Fans aus dem Feiern nicht heraus. Die Jungs auf der Platte holen ein Sieg nach dem anderen. Am Rand der letzten Heimspiele konnten dann auch noch die Vertragsverlängerungen von Gisli Kristjansson und das zehnjährige Trainerjubiläum von Bennet Wiegert ausgiebig bejubelt werden. Und beim letzten Heimspiel des Jahres darf ein Extra-Applaus natürlich nicht fehlen. Wie zu erwarten war, hat Daniel Pettersson seinen Vertrag verlängert. Der Rechtsaußen bleibt bis 2027.