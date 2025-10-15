Vor 50 Jahren ist Pick Szeged in die erste ungarische Liga aufgestiegen. Dieses historische Ereignis feiert der Verein im Rahmen des Heimspiels gegen den SC Magdeburg.

Jim Gottfridsson (r.) spielt seit dieser Saison für Pick Szeged. Der frühere Magdeburger Janus Dadi Smarson verpasst wegen eines Bänderrisses im linken Knie das Duell gegen die Grün-Roten.

Szeged/Magdeburg - 1961 wurde Pick Szeged gegründet. 1975 stieg die Mannschaft in die erste ungarische Liga auf. Dieses Jubiläum feiert der Verein am Mittwoch im Rahmen des Champions-League-Heimspiels gegen den SC Magdeburg (18.45 Uhr/DAZN und Dyn). Hierzu werden auch ehemalige Spieler in der Halle sein.