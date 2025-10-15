Handball Pick Szeged lädt den SCM zur Jubiläumsfeier ein
Vor 50 Jahren ist Pick Szeged in die erste ungarische Liga aufgestiegen. Dieses historische Ereignis feiert der Verein im Rahmen des Heimspiels gegen den SC Magdeburg.
15.10.2025, 07:01
Szeged/Magdeburg - 1961 wurde Pick Szeged gegründet. 1975 stieg die Mannschaft in die erste ungarische Liga auf. Dieses Jubiläum feiert der Verein am Mittwoch im Rahmen des Champions-League-Heimspiels gegen den SC Magdeburg (18.45 Uhr/DAZN und Dyn). Hierzu werden auch ehemalige Spieler in der Halle sein.