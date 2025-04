Nach drei freien Tagen wurde beim SC Magdeburg am Montag wieder trainiert. Ausgeruht können die Grün-Roten jetzt in die nächsten Wochen gehen. Allein bis zum 5. Mai stehen sechs Pflichtspiele auf dem Programm.

Magdeburg - Die drei freien Tage nach dem Sieg gegen Erlangen (30:19) konnten die Handballer des SC Magdeburg sehr gut gebrauchen. Schließlich wartet in den nächsten Wochen wieder ordentlich Stress auf die Mannschaft. Bis zur zehntägigen Pause im Mai aufgrund der EM-Qualifikationsspiele in der Schweiz (7.) und gegen die Türkei (11.) müssen die Magdeburger viermal in der Bundesliga und zweimal in der Champions League ran. Macht sechs Spiele in zweieinhalb Wochen.