Magdeburg - Am Ostersonntag konnten sich die Handballer des SC Magdeburg noch einmal ausgiebig ihren Familien widmen und für die Kids die Osterüberraschungen verstecken. Doch ab Montag gilt der Fokus dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League. Und da kommt am Mittwoch (18.45 Uhr, Dyn und DAZN) mit Veszprem ein absolutes Top-Team in die Getec-Arena. Das Rückspiel findet am 1. Mai in Ungarn statt.