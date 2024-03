Der SC Magdeburg wirft sich in Gummersbach für die wichtigen Duelle gegen Veszprém und die Füchse Berlin warm. Dies gilt vor allem für den Siebenmeter-Spezialisten Magnusson.

SC Magdeburg bereit für Top-Spiele in Veszprém und gegen Berlin

Omar Ingi Magnusson erzielte zwölf Tore in Gummersbach – davon zehn per Siebenmeter.

Gummersbach/Magdeburg. - Es wäre verständlich gewesen, wenn Omar Ingi Magnusson zwischenzeitlich einen lahmen linken Arm bekommen hätte. Schließlich musste der Isländer beim 38:30 (17:14)-Erfolg des SCM beim VfL Gummersbach insgesamt elfmal zum Siebenmeter antreten, davon allein achtmal in der ersten Halbzeit. Im Schnitt bedeutete das alle 3:45 Minuten einen Strafwurf für die Grün-Roten in den ersten 30 Minuten. Und alle acht Versuche verwandelte Magnusson, lediglich in Hälfte zwei leistete er sich einen Fehlwurf gegen Keeper Tibor Ivanisevic.