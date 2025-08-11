Die Vorbereitung auf die neue Saison ist schon zur Hälfte rum. Neben klaren Siegen in den bisherigen fünf Testspielen nutzte der SC Magdeburg die Schweiz-Reise auch für ordentlich Spaß abseits der Platte.

Philipp Weber war mit insgesamt 13 Toren bester Werfer des SCM auf der Schweiz-Tour. Gegen Bern (Foto) traf der Rückraumspieler sieben Mal, zuvor in Aarau warf er sechs Tore.

Magdeburg - Die Handballer des SC Magdeburg haben am Donnerstag schon drei Wochen Vorbereitungszeit hinter sich. Und in gut zwei Wochen startet mit dem Spiel beim TBV Lemgo (29. August/20 Uhr) die neue Bundesliga-Saison. Nach den drei Testspielen in der Region mit klaren Siegen gegen Elbflorenz Dresden (40:24), Fredericia aus Dänemark (44:32) und Hannover-Burgdorf (30:21) waren die Grün-Roten vom 6. bis 10. August in der Schweiz unterwegs. Auch dort präsentierten sich die Magdeburger gegen den HSC Suhr-Aarau (37:23) und den BSV Bern (40:25) als Champions-League-Sieger. Die Grün-Roten sind bisher also sehr torreich unterwegs.