Handball SC Magdeburg bisher torreich unterwegs
Die Vorbereitung auf die neue Saison ist schon zur Hälfte rum. Neben klaren Siegen in den bisherigen fünf Testspielen nutzte der SC Magdeburg die Schweiz-Reise auch für ordentlich Spaß abseits der Platte.
Magdeburg - Die Handballer des SC Magdeburg haben am Donnerstag schon drei Wochen Vorbereitungszeit hinter sich. Und in gut zwei Wochen startet mit dem Spiel beim TBV Lemgo (29. August/20 Uhr) die neue Bundesliga-Saison. Nach den drei Testspielen in der Region mit klaren Siegen gegen Elbflorenz Dresden (40:24), Fredericia aus Dänemark (44:32) und Hannover-Burgdorf (30:21) waren die Grün-Roten vom 6. bis 10. August in der Schweiz unterwegs. Auch dort präsentierten sich die Magdeburger gegen den HSC Suhr-Aarau (37:23) und den BSV Bern (40:25) als Champions-League-Sieger. Die Grün-Roten sind bisher also sehr torreich unterwegs.