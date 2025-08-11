weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. SC Magdeburg
    4. >

  4. Handball: SC Magdeburg bisher torreich unterwegs

Handball SC Magdeburg bisher torreich unterwegs

Die Vorbereitung auf die neue Saison ist schon zur Hälfte rum. Neben klaren Siegen in den bisherigen fünf Testspielen nutzte der SC Magdeburg die Schweiz-Reise auch für ordentlich Spaß abseits der Platte.

Von René Miller 11.08.2025, 15:15
Philipp Weber war mit insgesamt 13 Toren bester Werfer des SCM auf der Schweiz-Tour. Gegen Bern (Foto) traf der Rückraumspieler sieben Mal, zuvor in Aarau warf er sechs Tore.
Philipp Weber war mit insgesamt 13 Toren bester Werfer des SCM auf der Schweiz-Tour. Gegen Bern (Foto) traf der Rückraumspieler sieben Mal, zuvor in Aarau warf er sechs Tore. Foto: Angela Grewe

Magdeburg - Die Handballer des SC Magdeburg haben am Donnerstag schon drei Wochen Vorbereitungszeit hinter sich. Und in gut zwei Wochen startet mit dem Spiel beim TBV Lemgo (29. August/20 Uhr) die neue Bundesliga-Saison. Nach den drei Testspielen in der Region mit klaren Siegen gegen Elbflorenz Dresden (40:24), Fredericia aus Dänemark (44:32) und Hannover-Burgdorf (30:21) waren die Grün-Roten vom 6. bis 10. August in der Schweiz unterwegs. Auch dort präsentierten sich die Magdeburger gegen den HSC Suhr-Aarau (37:23) und den BSV Bern (40:25) als Champions-League-Sieger. Die Grün-Roten sind bisher also sehr torreich unterwegs.