Die Magdeburger bekommen es bei der Klub-WM in der Gruppenphase zunächst mit Sharjah SC (Vereinigte Arabische Emirate) und den California Eagles (USA) zu tun. Gegen die beiden Underdogs muss natürlich der Gruppensieg und Einzug ins Halbfinale her.

Albin Lagergren kann sich hier im Finale der letzten Klub-WM gegen Ludovic Fabregas und Patrik Ligetvári durchsetzen. Nach Verlängerung musste sich der SCM aber Veszprem mit 33:34 geschlagen geben.

Magdeburg - Bei der Klub-WM (26. September bis 2. Oktober) bekam der SC Magdeburg in der Gruppe A machbare Gegner zugelost. Die Grün-Roten bekommen es da mit Sharjah SC (Vereinige Arabische Emirate) und den California Eagles (USA) zu tun. In Gruppe B treffen Titelverteidiger Veszprem (Ungarn), Al Ahli (Ägypten) und Sydney Uni (Australien) aufeinander. Der FC Barcelona trifft in Gruppe C auf Zamalek SC (Ägypten) und Handebol Taubaté (Brasilien).

Für die Magdeburger ist es inzwischen die fünfte Teilnahme in Folge. 2021, 2022 und 2023 konnten Trainer Bennet Wiegert und seine Jungs sogar drei Mal in Folge den Titel holten. Im Vorjahr musste sich der SCM im Finale mit 33:34 nach Verlängerung Veszprem geschlagen geben. Rekordsieger- und Teilnehmer ist der FC Barcelona. Die Katalanen sind zum elften Mal dabei und zum achten Mal in Folge. Mit fünf Titeln und sieben Finalteilnahmen führt Barca auch die Erfolgsliste an.

Wie schon im Vorjahr werden alle Spiele in der New Capital Sports Hall der neuen Hauptstadt Ägyptens ausgetragen. Auch der Modus bleibt bei der inzwischen 18. Ausgabe des Super Globes gleich. Die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite bestreiten die Halbfinals.