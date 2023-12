Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/Leipzig. - Wieland Schmidt schnappt sich den Ball, reißt die Hände nach oben, springt in die Luft und landet auf dem Hintern. Dabei schreit der Torwart seine ganze Freude heraus. Gerade hatte er den letzten Wurf von Aljaksandr Karschakewitsch pariert und den Olympiasieg 1980 für die DDR-Handballnationalmannschaft festgehalten. Doch damit war das Endspiel von Moskau gegen die gastgebende Sowjetunion (23:22 nach Verlängerung) für Schmidt noch nicht beendet. Während seine Mitspieler auf ihn zu stürmten, rannte er einmal durch die Halle. „An der Seite stand ein russischer Kameramann, der immer gegrinst hat, wenn ich einen Ball durchgelassen habe“, erinnert Schmidt sich an den 30. Juli 1980 und ergänzt: „Ich habe mir gedacht, wenn wir das Ding packen, schieße ich ihn ab. Ich habe dann aber mit Absicht an ihm vorbei in die Blechwand geworfen.“ Es blieb eine große Beule in der Wand zurück.