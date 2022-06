SC Magdeburg: Deshalb gab es Applaus für Matthias Musche

Der erste Einsatz nach langer Verletzungspause hat gleich die Vorfreude des Matthias Musche auf sein erstes Tor geschürt. Und der 29-Jährige vom SC Magdeburg hätte nichts dagegen, wenn es am Dienstag in der European League gegen Nexe Nasice fällt.

Magdeburg - Vor einigen Wochen ist Matthias Musche aus dem Kraftraum ins erste Mannschaftstraining gewechselt. Es wurde Zeit nach zirka zehn Monaten verletzungsbedingter Pause, die er als Zuschauer der Spiele seiner Grün-Roten in den Hallen verfolgte. „Ich habe mittrainiert, ich habe mich warm gemacht, ich habe jetzt mitgespielt“, berichtete er am vergangenen Sonntag nach dem 29:25-Sieg gegen Lemgo über den schrittweisen Ablauf seiner Rückkehr auf die Platte. Vier Minuten lang durfte er in dieser Bundesliga-Partie auf seiner linken Außenbahn wieder ein aktiver Teil des Teams sein. Nur zum Torwurf ist er dann noch nicht gekommen. „Als nächstes kommt hoffentlich das erste Tor“, sagte Musche lächelnd, „darauf freue ich mich schon ein bisschen.“