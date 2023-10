In der Bundesliga trafen Magnus Saugstrup und der SCM bereits auf die HSG Wetzlar. Zum Auftakt gab es ein klares 31:15.

Eisenach/Magdeburg - Der SC Magdeburg empfängt im Achtelfinale des DHB-Pokals die HSG Wetzlar. Das ergab die Auslosung während der Halbzeitpause der Partie Eisenach gegen die Rhein-Neckar Löwen. Für die Grün-Roten ist es die erste Pokalhürde in dieser Spielzeit. Als Vorjahresfinalist hatte der SCM in den ersten beiden Runden ein Freilos. Wetzlar war hingegen schon in der zweiten Runde gefordert und sorgte da für eine Sensation. Mit 32:31 (19:17) setzte sich die HSG beim deutschen Rekordmeister THW Kiel durch.

Das Duell in der Getec-Arena wird bereits das zweite Aufeinandertreffen zwischen den Grün-Roten und den Hessen in dieser Saison. Zum Bundesliga-Auftakt Ende August hatte Magdeburg mit 31:15 (13:8) in Wetzlar gewonnen.

Während es beim Duell zwischen Eintracht Hagen und TuS N-Lübbecke zwei Zweitligisten aufeinandertreffen, kommt es auch zu vier weiteren Partien zweier Erstligisten. Die interessanteste Paarung wird in Leipzig ausgetragen. Der heimische SC DHfK empfängt das Topteam der MT Melsungen. Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin tritt beim Zweitligisten SG BBM Bietigheim an.

Das Achtelfinale wird noch in diesem Jahr ausgetragen. Vorgesehen sind der 12. und 13. Dezember. Die genauen Anwurfzeiten stehen noch nicht fest.

Das Achtelfinale im Überblick

Eintracht Hagen – TuS N-Lübbecke

TuSEM Essen – RN Löwen

SG Flensburg-H. – Bergischer HC

HSV Hamburg – ThSV Eisenach

SG BBM Bietigheim – Füchse Berlin

SC Magdeburg – HSG Wetzlar

VfL Gummersbach – FA Göppingen

SC DHfK Leipzig – MT Melsungen