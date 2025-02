Der stark dezimierte SC Magdeburg gewinnt in der Champions League bei KS Kielce. Damit klettern die Grün-Roten in der Gruppe B auf Rang fünf.

Felix Claar (l.) war mit sieben Toren gemeinsam mit Matthias Musche bester SCM-Werfer in Kielce.

Kielce/Magdeburg. - Trotz arger Personalprobleme hat der SC Magdeburg in der Champions League für ein Ausrufezeichen gesorgt. Bei KS Kielce gewannen die Grün-Roten mit 29:25 (16:10) und machten einen wichtigen Schritt in Richtung Play-offs.

Unter welchen Voraussetzungen die Elbestädter in Polen antraten, verdeutlichte die Startaufstellung. Lediglich 14 Spieler standen Trainer Bennet Wiegert zur Verfügung. Nach dem Ausfall von Albin Lagergren war zudem kein Linkshänder für den rechten Rückraum im Aufgebot. Und so musste Philipp Weber die ungewohnte Position einnehmen und traf prompt zum 2:1. Den Gastgebern gelang zwar noch einmal der Ausgleich. Nach den Treffern von Felix Claar und Magnus Saugstrup zum 4:2, gaben die Magdeburger ihre Führung aber nicht mehr aus der Hand. Claar war es auch, der mit dem 14:8 für das erste Sechs-Tore-Polster des Abends sorgte (25.).

Musche und Claar beste Werfer

Zu diesem Zeitpunkt waren schon längst nur noch die circa 60 mitgereisten SCM-Fans zu hören. Die vor dem Anpfiff lautstarken Kielce-Anhänger waren verstummt. Und daran änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts. Claar, der in seinem zweiten Spiel nach seinem Comeback gemeinsam mit Matthias Musche mit sieben Toren bester Werfer war, erhöhte auf 20:12 (36.).

Der Vorsprung war auch dank der neun Paraden von Nikola Portner und der drei gehaltenen Siebenmetern von Sergey Hernandez groß genug, sodass sich die Magdeburger in der Schlussphase einige Fehlwürfe erlauben konnten. Der erste Champions-League-Auswärtssieg in dieser Saison nach zuvor vier Niederlagen und einem Remis geriet nicht mehr in Gefahr.

Der Sieg in Kielce war mit Blick auf die anderen Ergebnisse umso wichtiger. Denn zuvor hatten schon die Verfolger Kolstad und Zagreb gewonnen. Doch die Grün-Roten ließen sich davon nicht verunsichern und kletterten dank des Erfolges an den Polen vorbei auf Rang fünf.

„Das sind ganz wichtige Punkte für uns, vor allem nach den anderen Ergebnissen der Gruppe. Ich bin sehr stolz auf die Performance von meinem Team. Wir haben das ganze Spiel gekämpft“, resümierte SCM-Trainer Bennet Wiegert.

Statistik zum Spiel

KS-Tore: D. Dujshebaev 6, Karalek 6, A. Dujshebaev 3, Surgiel 3/3, Karacic 2, Kounkoud 2, Nahi 2, Monar 1

SCM-Tore: Claar 7, Musche 7/7, Saugstrup 5, Mertens 3, Kristjansson 2, Weber 2, Zechel 2, Pettersson 1

Schiedsrichter: Horvath/Marton (Ungarn)

Zuschauer: 4.200 (ausverkauft)

Strafminuten: 10 – 10

Rot: T. Gebala (Kielce/54.), Nahi (Kielce/59.)

Siebenmeter: 3/7 – 7/9