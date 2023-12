SCM-Rückraumspieler freut sich am Sonnabend in der Getec-Arena auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. Das Team aus Mannheim ist aktuell eine Wundertüte mit vielen Top-Spielern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Albin Lagergren griff in den letzten Tagen besonders oft zum Handy, um Whats-App-Nachrichten in Richtung Mannheim zu schicken oder zu beantworten. Schließlich empfängt der SCM am Sonnabend in der Getec-Arena (18.30 Uhr/Dyn) die Rhein-Neckar Löwen, seinen Ex-Klub. „Ich freue mich natürlich, die alten Kollegen wiederzusehen. Allen voran meinen Landsmann Olle Forsell Schefvert, der ein guter Freund von mir ist. Und klar, da gehen einige Nachrichten hin und her“, verrät der Schwede, der im Sommer 2020 vom SCM zu den Löwen gewechselt war.