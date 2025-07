Bad Wörishofen - „Si sain wider da“ ist südtiroler Mundart und bedeutet „Sie sind wieder da“. Und genau das trifft auf den 1. FC Magdeburg und ihren erneuten Aufenthalt in Bad Wörishofen zu. Südtirol? Ja, auch das passt, weil der Club wie 2024 in einem Hotel mit einem Betreiber von dort gastiert. Nach dem Trainingslager im Vorjahr hätten die Elbestädter nichts dagegen, wenn die Rückkehr in das Allgäu ein gutes Omen für eine erneut erfolgreiche Zweitliga-Serie wäre. Auf einer Höhe von rund 600 Metern über dem Meeresspiegel schwitzen die Blau-Weißen seit diesem Mittwoch.

Nach der Abfahrt früh morgens kamen sie gegen 16 Uhr in Bayern an. Das Teamhotel befindet sich in der Innenstadt. Um 18 Uhr begann die erste Einheit im Rahmen des Camps – bei einer ähnlichen Hitze wie in Sachsen-Anhalt. Und sie ging gut eine Stunde. Alle mit nach Bayern gereisten Akteure nahmen am Training teil. Coach Markus Fiedler und sein Assistent Saban Uzun fehlten allerdings. Der Grund hierfür ist, dass sie noch beim Pro-Lizenz-Lehrgang weilten. Am späteren Mittwochabend kamen sie in Bad Wörishofen an.

„Müssen weitere Schritte gegangen werden“

Für die kommenden Trainingstage im Allgäu-Städtchen hatte Trainer Markus Fiedler das große sportliche Ziel wie berichtet bereits ausgegeben: „defensive Inhalte auf die Agenda nehmen“. Doch was genau schwebt dem 39-Jährigen bei der Abwehrarbeit vor? Insbesondere möchte er von der unter Christian Titz bisher oft angewendeten Manndeckung in der Häufigkeit abkehren, den Akteuren die von ihm bevorzugte Raumdeckung näherbringen. Damit verbunden ist die klare Intention, „Voraussetzungen für Erfolg über die Defensivarbeit zu schaffen“.

In Abwesenheit von Chefcoach Markus Fiedler leiteten die anwesenden Co-Trainer um Andreas Schumacher (Foto) am Mittwoch das Training. Foto: Eroll Popova

Dazu, wie wichtig der Coach das Thema Abwehrverhalten findet, hatte er auch darüber hinaus vielsagende Worte gewählt: „Es müssen im Trainingslager weitere Schritte gegangen werden.“ Dies zeigt auf, welche Dringlichkeit Fiedler sieht, dass sich die Blau-Weißen hier verbessern. Zur Einordnung: In der Vorsaison hatte der FCM mit Düsseldorf die zweitmeisten Gegentore aller Teams aus der oberen Tabellenhälfte kassiert – nämlich 52. Überhaupt waren mal zu viele und mal zu viele unnötige Gegentore ein Problem in der Zeit unter Vorgänger Titz.

Es wird deutlich kühler

Neben dem Feilen am Defensiven wird für Beobachter des Trainingslagers fußballerisch besonders interessant, wie sich der durch den Trainerwechsel angestachelte Konkurrenzkampf auf den verschiedenen Positionen entwickelt. Und im menschlichen Bereich freut sich Fiedler nicht nur auf das bessere Kennenlernen der Akteure, sondern zudem verdeutlichte er: „Wir haben die Möglichkeit, im Teambuilding tätig zu werden.“ Es stehen entsprechende Aktivitäten im Camp auf dem Programm.

Das Wetter während der neun Tage im Kneippkurort wird laut den Wetterprognosen indes zweigeteilt. Bis Sonntag bleibt es in der bayerischen Region warm, es kann auch was vom Himmel kommen. Ab Montag wird es dann deutlich kühler. Vorhergesagt sind Temperaturen unterhalb der 20-Grad-Marke, Mittwoch und Donnerstag dann knapp oberhalb dieser. Die Abkühlung nehmen die Blau-Weißen aber gewiss nicht betrübt zur Kenntnis, sofern es kaum regnet. Schließlich stehen für sie sehr intensive Trainingstage an – mit großem Fokus auf der Defensivarbeit.