In der Bundesliga hält der SC Magdeburg den Anschluss an die Spitze. Im Derby gegen Leipzig feierte der deutsche Meister den fünften Sieg im sechsten Spiel.

Magdeburg. - Der SC Magdeburg bleibt zumindest in der Bundesliga auf Kurs. Im Derby gegen den SC DHfK Leipzig feierten die Grün-Roten ein deutliches 35:29 (18:14). Mit dem fünften Sieg im sechsten Spiel ist der deutsche Meister neben Spitzenreiter MT Melsungen und der TSV Hannover-Burgdorf das einzige Team mit erst zwei Minuspunkten - allerdings auch ein Spiel weniger absolviert.

Bis es allerdings erstmals richtig laut in der mit 6.600 Zuschauern ausverkauften Getec-Arena wurde, dauerte es zwölf Minuten. Nach einer Parade traf Sergey Hernandez ins verwaiste Gäste-Tor zum 5:3 - die erste Zwei-Tore-Führung.

Anfänglich wirkten die Elbestädter nämlich etwas verunsichert. Im ersten Angriff leistete sich Isak Persson ein Stürmerfoul, dann machte Philipp Weber einen Schrittfehler und der erste Torwurf von Omar Ingi Magnusson ging an das Lattenkreuz. Es dauerte somit 5:43 Minuten, bis Gisli Kristjansson den ersten Treffer für die Grün-Roten erzielte. Nur kurz darauf war Weber für die erste Führung verantwortlich.

Weber mit zehn Toren

Der Rückraumspieler erwischte gegen seinen ehemaligen Verein wie schon in Flensburg eine starke erste Hälfte. Fünfmal war er schon in den ersten 30 Minuten erfolgreich - insgesamt war er mit zehn Toren bester Werfer der Partie. Unter anderem traf er zum 9:5 (16.). Leipzigs Trainer Runar Sigtryggsson, der auf seinen besten Torschützen Franz Semper (26 Treffer) verzichten musste, nahm seine erste Auszeit.

Den Rhythmus der Gastgeber störte dies nicht. Das Vier-Tore-Polster hielt Bestand, auch weil Tim Zechel in der letzten Aktion des ersten Durchgangs am schnellsten schaltete. Nachdem Domenico Ebner gegen Kristjansson parierte, verwertete der Kreisläufer den Abpraller zum 18:14-Halbzeitstand.

SCM beginnt zu Zaubern

Nach Wiederanpfiff verkürzten die Sachsen kurzzeitig auf 19:17, doch Magdeburg stellte genauso so schnell den Abstand von vier Toren wieder her. Bei dem sollte es auch erstmal bleiben. Erst in der 44. Minute konnte der Titelverteidiger die Führung ausbauen. In einer isländischen Co-Produktion erzielte Magnusson nach Pass von Kristjansson per Kempa zum 25:20. Es blieb allerdings nicht das einzige Kunststück des Tages.

Lukas Mertens war mit einem Wurf hinter dem Rücken zum 27:22 erfolgreich, obwohl der Linksaußen von Viggo Kristjansson aus dem Gleichgewicht gebracht wurde. Der Leipziger erhielt für sein Einsteigen eine Zeitstrafe.

Und die SCM-Profis boten ihren Anhängern weitere Highlights. Weber spielte einen Pass fast von der Mittellinie durch die Leipziger Deckung auf Magnus Saugstrup. Der Däne erhöhte auf 31:22 (52.).

Das Derby war spätestens mit diesem Tor entschieden. Es fiel daher auch nicht mehr ins Gewicht, dass der SCM in der Schlussphase in der Defensive nicht mehr mit letzter Konsequenz agierte. Leipzig gelang lediglich etwas Ergebniskosmetik.

Den Schlusspunkt setzte allerdings Sergey Hernandez mit seiner zehnten Parade. Gegen Viggo Kristjansson verhinderte der Torwart das 30. Tor der Gäste und sicherte den 35:29-Endstand.

Statistik zum Spiel

SCM-Tore: Weber 10, Magnusson 6/5, Kristjansson 4, Saugstrup 4, Lagergren 3, Zechel 3, Mertens 2, Hernandez 1, Persson 1, Zehnder 1

DHfK-Tore: Kristjansson 8/6, Runarsson 5, Preuss 4, Klima 3, Witzke 3, Binder 2, Rogan 2, Greilich 1, Peter 1

Schiedsrichter: Brodbeck (Heppenheim)/Reich (Fellbach)

Zuschauer: 6.600 (ausverkauft)

Strafminuten: 10 – 6

Siebenmeter: 5/5 – 6/6