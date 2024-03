Eisenach. - Der SC Magdeburg hatte sich auf einen heißen Ostertanz in Eisenach eingestellt. Schließlich sprach ThSV-Geschäftsführer Rene Witte sogar vom „Spiel des Jahrzehnts“. Die Werner-Aßmann-Halle war mit 3.150 Zuschauer ausverkauft. Doch die Grün-Roten ließen sich davon nicht beeindrucken und feierten ein souveränen 35:25 (22:13)-Erfolg.

Dass wenig Spannung in Thüringen aufkam, lag am fulminanten Start der Gäste. Mit einem 4:0-Lauf zog die Mannschaft von Bennet Wiegert der Stimmung auf der Tribüne frühzeitig den Stecker, auch weil Eisenachs Ivan Snajder bereits nach 46 Sekunden die erste Zeitstrafe bekam. Somit hatten zunächst lediglich die etwas mehr als 150 Magdeburger Fans Grund zum Jubeln. Es dauerte 5:35 Minuten ehe Marko Grgic den ersten Eisenacher Treffer erzielte.

Die Gastgeber kamen nun besser in die Partie und verkürzten sogar auf 3:5 (9.). Aber der SCM hatte die passende Antwort parat. Janus Dadi Smarason stellt Mitte des ersten Abschnitts auf 10:5 (16.). Die Grün-Roten hatten nun die Kontrolle und bauten den Vorsprung weiter aus.

Bergendahl sieht die Rote Karte nach Videobeweis

Die Frage über den Sieger des Derbys war somit frühzeitig beantwortet. Dennoch lebte das Spiel von seiner Intensität. In der 24. Minute gingen die Schiedsrichterinnen Tanja Kuttler und Maike Merz bereits zum zweiten Mal zum Monitor, um einen Szene zu überprüfen. Während Omar Ingi Magnusson in der 14. Minute im Angriff nach einem unglücklichen Gesichtstreffer gegen Yoav Lumbroso noch mit einer Zeitstrafe davonkam, war die Partie für Oscar Bergendahl beendet. Der Schwede traf Grgic beim Wurf zum 10:16 im Gesicht und sah die Rote Karte.

Bergendahl mussten den weiteren Spielverlauf von der Tribüne verfolgen. Von dort sah er, wie Gisli Kristjansson zehn Sekunden vor der Pause als siebter Feldspieler auf die Platte kam. Damit überraschte Kristjansson die ThSV-Abwehr. Mit einem Dreher markierte er den 22:13-Halbzeitstand.

Der Isländer war es auch, der nach Wiederanpfiff für die erste Zehn-Tore-Führung sorgte. Nach 35 Minuten stand ein 25:15 auf der Anzeigetafel. An dieser Differenz änderte sich in der Folgezeit auch nichts.

Am Ende zaubert der SCM

In den Schlussminuten griffen die Grün-Roten dann in die Trickkiste. Erst bediente Matthias Musche Tim Hornke per Kempa-Zuspiel. Und anschließend verwertete Philipp Weber einen Pass von Felix Claar ebenfalls per Kempa. Es war zeitgleich der letzte Magdeburger Treffer des Tages. Eisenachs Simone Mengon erzielte schließlich zwei Minuten vor dem Ende den 25:35-Endstand aus Sicht der Gastgeber.

Doch trotz der ersten zweistelligen Niederlage in dieser Saison feierten die ThSV-Fans ihr Team genauso lautstark, wie der SCM-Anhang seine Mannschaft, die weiterhin auf Kurs deutsche Meisterschaft ist.

Statistik zum Spiel

ThSV-Tore: Grgic 5, Zehnder 5/4, Donker 4, Snajder 3, Ende 2, Reichmuth 2, Kurch 1, Mengon 1, Patrail 1, Walz 1

SCM-Tore: Magnusson 7/5, Hornke 5, Musche 5, Smarason 4, Claar 3, Kristjansson 3, Lagergren 3, Saugstrup 2, Weber 2, Portner 1

Schiedsrichterinnen: Kuttler (Ostrach)/Merz (Oberteuringen)

Zuschauer: 3.150 (ausverkauft)

Strafminuten: 10 - 8

Rot: Bergendahl (24./SCM)

Siebenmeter: 4/5 - 5/6