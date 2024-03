Der SCM ist beim Bergischen HC am Sonntag erneut in der Pflicht. Im Fernduell mit den Berliner Füchsen dürfen sich die Magdeburger im Kampf um den Titel keinen Ausrutscher erlauben.

Magdeburg. - Im Fußball spricht man gern von dreckigen 1:0-Siegen, wenn es mal nicht so läuft und die Punkte trotzdem eingefahren werden. So ähnlich war es am Donnerstagabend auch bei den Handballern des SC Magdeburg in der Partie gegen den HC Erlangen.