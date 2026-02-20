weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Der SC Magdeburg setzt künftig auf ein kroatisches Duo im Tor. Nachdem Matej Mandic schon zu Saisonbeginn verpflichtet wurde, kommt nun auch Dominik Kuzmanovic an die Elbe. Der Noch-Gummersbacher unterschrieb einen Fünf-Jahres-Vertrag.

Von René Miller Aktualisiert: 20.02.2026, 17:26
Gisli Kristjansson muss in der nächsten Saison nur noch im Training gegen Dominik Kuzmanovic werfen. Der Kroate kommt im Sommer aus Gummersbach nach Magdeburg.
Gisli Kristjansson muss in der nächsten Saison nur noch im Training gegen Dominik Kuzmanovic werfen. Der Kroate kommt im Sommer aus Gummersbach nach Magdeburg. Foto: Franziska Gora

Magdeburg - Die Gerüchte gibt es schon lange – aber nun ist es perfekt. Dominik Kuzmanovic wechselt zur neuen Saison vom VfL Gummersbach zum SC Magdeburg. Der kroatische Nationaltorwart unterschrieb einen Fünf-Jahres-Vertrag und bindet sich somit bis 2031. Ein absoluter Mega-Vertrag!