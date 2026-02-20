Handball SC Magdeburg holt Kuzmanovic mit Mega-Vertrag
Der SC Magdeburg setzt künftig auf ein kroatisches Duo im Tor. Nachdem Matej Mandic schon zu Saisonbeginn verpflichtet wurde, kommt nun auch Dominik Kuzmanovic an die Elbe. Der Noch-Gummersbacher unterschrieb einen Fünf-Jahres-Vertrag.
Aktualisiert: 20.02.2026, 17:26
Magdeburg - Die Gerüchte gibt es schon lange – aber nun ist es perfekt. Dominik Kuzmanovic wechselt zur neuen Saison vom VfL Gummersbach zum SC Magdeburg. Der kroatische Nationaltorwart unterschrieb einen Fünf-Jahres-Vertrag und bindet sich somit bis 2031. Ein absoluter Mega-Vertrag!