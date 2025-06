Für den SC Magdeburg stehen die nächsten Aufgaben in der neuen Spielzeit fest. Am Freitagnachmittag loste der Europäische Verband die Gruppenphase der Königsklasse aus. Der SCM trifft in Gruppe B unter anderem auf den FC Barcelona und Paris St. Germain.

Magdeburg/Wien - Und wieder mal der FC Barcelona. In der Gruppenphase der neuen Champions-League-Saison bekommt es der SC Magdeburg erneut mit dem spanischen Meister zu tun. Barca war ja schon in den vergangenen zwei Spielzeiten einer der Gruppengegner und stand den Grün-Roten vor zwei Wochen auch im Halbfinale des Final4 gegenüber. Auch die anderen Gegner in der Gruppe B sind den Magdeburgern nicht unbekannt.

Wiedersehen mit Green

Mit Paris St. Germain kehrt der frühere Torwart Jannick Green in die Getec-Arena zurück. Gegen Wisla Plock aus Polen, GOG Svendborg aus Dänemark, Pick Szeged aus Ungarn und RK Zagreb aus Kroatien gab es ebenfalls in den letzten Jahren schon Duelle in der Königsklasse. Mit Pelister Bitola aus Nordmazedonien wurde dem SCM aber auch ein neuer Gegner für die Champions League zugelost. Bitola ist allerdings ein gutes Omen. Zuletzt trafen beide Teams vor vier Jahren im Achtelfinale der European League aufeinander, die der SCM am Ende auch gewann.

„Wie zu erwarten, kommen extrem herausfordernde, aber auch attraktive Aufgaben auf uns zu. Wir reden schließlich von der Champions League, wo die 16 besten Mannschaften Europas aufeinandertreffen. Viele der Gegner kennen wir bereits aus den letzten Jahren und wissen um ihre Qualitäten. Wir freuen uns, dass wir uns zum vierten Mal in Folge in diesem Wettbewerb präsentieren dürfen. Als Titelverteidiger ist es natürlich unser Ziel, wieder nach Köln zu kommen – auch wenn wir wissen, was für ein schweres Stück Arbeit da vor uns liegt“, erklärte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt nach der Auslosung.

Die 16 teilnehmenden Teams wurden auf drei verschiedene Töpfe aufgeteilt. Während die Füchse Berlin und der FC Barcelona aus Topf 1 gezogen wurden, landete der SCM in Topf 2. Und weil Teams aus den selben Ländern in der Gruppenphase nicht aufeinander treffen sollen und die Füchse in Gruppe A gelost wurden, kamen die Magdeburger aufgrund dieser Regelung automatisch in die Gruppe B. Aus Topf 3 wurden dann noch Bitola und Zagreb in die Gruppe des SCM gelost.

Füchse treffen auf Veszprem

Die Füchse bekommen es dagegen in Gruppe A mit Aalborg Handold (Dänemark), Veszprem HC (Ungarn), Industria Kielce (Polen), HBC Nantes (Frankreich), Sporting Lissabon (Portugal), Dinamo Bukarest (Rumänien) und Kolstad Handball (Norwegen) zu tun.

Der erste Spieltag findet am 10./11. September statt und die letzten Partien der Gruppenphase werden am 11./12. März 2026 ausgetragen. Die Playoffs sind für den 21./22. März und 28./29. März 2026 terminiert. Das Viertelfinale findet am 18./19. April 2026 und 25./26. April 2026 statt. Und am 13./14. Juni 2026 ermitteln dann die vier besten Teams in Köln den neuen Handball-König von Europa.

Am Rande der Auslosungszeremonie gab die EHF auch den wertvollsten Spieler (MVP) und besten Nachwuchsspieler (BYP) der vergangenen Saison bekannt. Als MVP wurde wie erwartet der Däne Mathias Gidsel gewählt. Und bei den Nachwuchsspielern durfte sich der 21-jährige Spanier Ian Barrufet von der MT Melsungen freuen.