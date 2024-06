Drei schon geholte Titel in dieser Saison sorgen beim SC Magdeburg für großes Selbstbewusstsein. Nach Meisterschaft, DHB-Pokal und Klub-WM soll beim Final 4 in Köln auch die Trophäe in der Champions League her.

Magdeburg. - Gut gelaunt und mit hoffnungsvollem Blick kletterten die Spieler des SC Magdeburg gestern Mittag an der Getec-Arena in den Mannschaftsbus und machten sich auf den Weg nach Köln. Und wenn der Tross am Montag zurückkehrt, dann soll wieder der bronzene Siegerpokal der Champions League an Bord sein. „Wir sind Titelverteidiger. Und ich sehe uns auch als Favorit“, geht Matthias Musche mit großem Selbstbewusstsein ans Final 4 in der Lanxess-Arena ran. Sein Linksaußen-Kollege Lukas Mertens sieht es ähnlich: „Wenn wir unsere Leistung abrufen, dann haben wir gute Chancen.“ Christian O’Sullivan gibt sich ein bisschen bedeckter und schiebt Barcelona die Favoritenrolle zu. „Sie sind jetzt zum sechsten Mal in Folge bei der Finalrunde dabei. Das ist echt krass“, so der Magdeburger Kapitän.