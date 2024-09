Magnus Saugstrup und Co. mussten in Aalborg ordentlich einstecken. Nach einem unglücklichen Ellenbogentreffer von Mitspieler Gisli Kristjansson (rechts im Hintergrund) musste der SCM-Kreisläufer wegen einer Platzwunde mit Verband weiterspielen.

Aalborg/Magdeburg. - Wenn die Handballer des SC Magdeburg am Freitag um 15.45 Uhr von Berlin aus in Richtung Kairo zur Klub-Weltmeisterschaft abheben, ist das erste Spiel bei dem Turnier in Ägypten bereits beendet. Denn während die Grün-Roten sich noch auf der Anreise in die New Capital – wie die circa 50 Kilometer östlich von Kairo noch namenlose zukünftige Hauptstadt des Landes bisher genannt wird – befinden, kämpfen die beiden Gruppengegner California Eagles (USA) und der Khaleej Club aus Saudi-Arabien schon um Punkte. Der SCM ist am Sonnabend gegen den nordamerikanischen Vertreter (16.30 Uhr MESZ/alle Spiele bei handball-globe.tv) erstmals gefordert.