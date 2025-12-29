Grün-Rote gewinnen in vier Wettbewerben 59 der 66 Pflichtspiele im Jahr 2025. Mit einem Fünf-Punkte-Polster geht der SCM ab Februar in den Titelkampf der Bundesliga.

So wie hier nach dem Sieg in Eisenach ist der Jubelkreis beim SCM nach den Spielen weiterhin Programm.

Magdeburg - Was haben die Füchse Berlin, der THW Kiel, Veszprém und Kolstad gemeinsam? Im Jahr 2025 einen Sieg gegen den SC Magdeburg geschafft zu haben! Ja, lediglich gegen diese vier Klubs mussten sich die Grün-Roten geschlagen geben. Gegen die Füchse und Kiel in der vergangenen Bundesliga-Saison, gegen Kolstad in der Gruppenphase der letzten Champions-League-Saison und gegen Veszprém Ende September im Halbfinale der Klub-WM.