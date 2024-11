Kiel. - Für die meisten SCM-Handballer war es am Mittwochabend in Kiel ein ungewohntes Gefühl. Mit einer Niederlage im Gepäck sind die Magdeburger nämlich letztmals im September 2017 von der Förde nach Sachsen-Anhalt zurückgekehrt. Und da waren viele Jungs aus dem aktuellen Kader noch gar nicht in Grün-Rot. Doch selbst in der größten Enttäuschung zeigten die Spieler und Verantwortlichen wieder mal Stil und erfüllten auch nach der bitteren 28:29-Niederlage in Kiel am Mannschaftsbus jeden Autogramm- und Selfie-Wunsch. Die aufmunternden Worte und das Schulterklopfen der Fans für eine starke Leistung beim Achtelfinal-Kracher im DHB-Pokal ist natürlich ein schwacher Trost. „Kleinigkeiten haben gegen uns entschieden, einfach schade“, ärgerte sich Michael Damgaard, der mit acht Toren bester Werfer war.

