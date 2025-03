Die SCM-Handballer können sich ohne Bundesliga-Stress auf die beiden Playoff-Spiele gegen Dinamo Bukarest in der Champions League konzentrieren. Statistik spricht klar für die Grün-Roten.

Im September 2022 startete der SC Magdeburg mit einem 30:28 bei Dinamo Bukarest in die Champions-League-Saison und triumphierte da am Ende auch. Hier stoppt SCM-Kreisläufer Magnus Saugstrup den Ägypter Ali Zein, der immer noch für den rumänischen Meister spielt.

Magdeburg. - Um die Niederlage gegen die Füchse (30:33) richtig von der Handball-Seele zu schütteln, hatte SCM-Coach Bennet Wiegert seiner Mannschaft ein freies Wochenende gegeben. „Die Spieler sollten sich mental erholen. Wir haben schließlich zwei K.o.-Spiele vor uns, in denen wir ans Maximum kommen müssen“, erklärte Wiegert, der sich mit seinen Jungs gestern Mittag von Berlin aus mit Zwischenstopp München auf den Weg nach Bukarest machte. Dort steht heute Abend (18.45 Uhr, DAZN und Dyn) bei Dinamo das Hinspiel der Playoff-Runde in der Champions League an.