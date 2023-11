Balingen machte es den SCM-Handballern lange schwer – aber am Ende feiern die Magdeburger den 17. Pflichtspielsieg in Folge und verteidigen die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga.

SC Magdeburg mit zwei hart erkämpften Punkten in Balingen

Felix Claar war mit sieben Toren bester Werfer des SCM beim Sieg in Balingen.

Balingen/Magdeburg. - Den Handballern des SC Magdeburg war nach der Schlusssirene die Erleichterung über das 34:28 (16:15) in Balingen deutlich anzusehen. Der 17. Pflichtspielsieg in Folge und die Verteidigung der Bundesliga-Tabellenspitze war nämlich ein hartes Stück Arbeit. „Das trifft es am allerbesten. Bis zur Pause haben wir es kaum geschafft, eine gute Deckung zu stellen und den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Entscheidend war, dass wir nach der Pause selbst dann keinen technischen Fehler mehr gemacht haben und in der Atmosphäre cool geblieben sind“, analysierte Trainer Bennet Wiegert bei Dyn.

Das harte Programm in der Champions League und Bundesliga mit vielen Reisen war den Magdeburgern zu Beginn der Partie deutlicher anzusehen, als gdacht. Nach fünf Minuten konnten die Gastgeber eine 3:1-Führung bejubeln und sorgten für die entsprechende Stimmung unter den 2.350 Zuschauern. Balingen hatte sich auf die individuellen Stärken des SCM gut eingestellt und provozierte immer wieder Fehler. Auch mit dem siebten Feldspieler taten sich die Gäste schwer.

Wie erwartet, gehörte Michael Damgaard aufgrund seiner am Donnerstag beim Spiel gegen GOG erlittenen Verletzung an der linken Hüfte nicht zum Kader. Dafür konnte Janus Smarasson auf der Platte wieder mithelfen. Und die zuletzt krankheitsbedingt zu Hause gebliebenen Tim Hornke und Piotr Chrapkowski saßen schon wieder auf der Bank. „Chrapek“ half Mitte der zweiten Halbzeit dann auch in der Abwehr aus.

SCM kam schwer ins Spiel

Nachdem der SCM in der 11. Minute sogar mit drei Toren (3:6) zurücklag, nahm SCM-Coach Wiegert seine erste Auszeit, blieb dabei aber sehr ruhig. Das half. Matthias Musche stellte nach einer Viertelstunde auf 7:7. Fünf Minuten später musste der Tabellenführer beim Tabellenletzten aber wieder einem 10:12 hinterherlaufen und leistete sich bis dahin schon fünf technische Fehler. Doch der SCM schüttelte sich kurz und ging nach einer Parade des inzwischen im Tor stehenden Sergey Hernandez per Gegenstoß durch Albin Lagergren mit einem 3:0-Lauf erstmals in Führung.

Nach dem Seitenwechsel blieb es zunächst eng. „Wir müssen besser verteidigen und die Situationen mit Balingens siebtem Feldspieler besser lösen“, verriet Musche bei Dyn zur Pause. Und das klappte dann auch. Magnus Saugstrup nutzte in der 35. Minute das leere Balinger Tor zur 20:17-Führung. In der 42. Minute zog der SCM erstmals auf vier Tore (24:20) davon. Gelaufen war das Spiel aber noch lange nicht. In der 48. Minute verkürzte Balingen auf 24:25.

„Ich will jetzt Zweikämpfe sehen, damit wir Zeitstrafen rausholen“, lautete Wiegerts Ansage bei der fälligen Auszeit. Klappte perfekt. Beim Tor zum 28:25 (51.) holte Lagergren auch noch eine Zeitstrafe raus. Fünf Minuten vor Schluss traf der Schwede mit seinem fünften Tor beim fünften Versuch zum 30:26, und der SCM war endgültig auf der Siegerstraße. Danach konnten die Magdeburger sogar noch etwas für das Torverhältnis tun. Dabei trug sich sogar Hernandez in die Trefferliste ein.