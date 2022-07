SC Magdeburg nach zwei Siegen in der Spur

Zwei Spiele, zwei Siege – der SC Magdeburg hat einen perfekten Saisonstart in der Handball-Bundesliga hingelegt. Aber so schön und wichtig das 28:25 am vergangenen Sonntag bei den Rhein-Neckar Löwen auch ist, die Grün-Roten wollen selbst den Erfolg im Top-Spiel nicht überbewerten.

Magdeburg. Zwei Spiele, zwei Siege – der SC Magdeburg hat einen perfekten Saisonstart in der Handball-Bundesliga hingelegt. Aber so schön und wichtig das 28:25 am vergangenen Sonntag bei den Rhein-Neckar Löwen auch ist, die Grün-Roten wollen selbst den Erfolg im Top-Spiel nicht überbewerten. „Besser so, als wie im Vorjahr gleich das Auftaktspiel zu verlieren. Keine Frage. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Es gab auch beim Löwen-Spiel genug Sachen, die wir verbessern müssen. Denn es darf eigentlich nicht sein, dass dieses Spiel plötzlich noch in Richtung Unentschieden geht“, erklärt Trainer Bennet Wiegert.