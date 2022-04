SC Magdeburg nimmt Flensburg auseinander

Auch von Flensburg ließen sich die Handballer des SC Magdeburg nicht stoppen. Mit einem starken 33:28 (18:13) stürmten die Grün-Roten wieder an die Tabellenspitze der Bundesliga.

Magdeburg - Wenn sich bei Spielen des SC Magdeburg gegen die SG Flensburg-Handewitt in der Schlussminute die Zuschauer von ihren Plätzen erheben, geht es eigentlich darum, die Jungs in Grün-Rot zum Siegtor zu klatschen. Gestern Nachmittag erhoben sich die 5000 Fans aber, um ihrer Mannschaft mit Standing Ovations für ein Klassespiel zu danken. Mit einem 33:28 (18:13) hat der SCM die Gäste am Ende sogar noch verschont.