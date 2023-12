Magdeburg - Der Nächste bitte! Heimspiel für Heimspiel geben die Verantwortlichen des SC Magdeburg Vertragsverlängerungen bekannt. Am Mittwoch bejubelten die Fans den neuen Vertrag von Oscar Bergendahl, der bis 2026 unterschrieb. Und vor der Handball-Gala gegen die Rhein-Neckar Löwen wurde Albin Lagergren gefeiert. Der Schwede verlängerte sogar bis 2028. Und ein Heimspiel steht ja am Freitag gegen Göppingen noch aus.

Damgaard wird wohl bleiben

Mit Mika-Damgaard-Rufen haben die Fans zuletzt sehr deutlich gemacht, was sie sich kurz vor Weihnachten da noch wünschen würden. Der Vertrag des Dänen läuft ja zum Saisonende aus. Und während hinter den Kulissen schon länger verhandelt wird, sorgte Damgaard vergangene Woche für ziemlich großes Unverständnis. Der 33-Jährige hatte öffentlich beklagt, dass bisher nichts geklärt sei – was beim Verein gar nicht gut ankam. Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt: „Über seine Aussagen waren wir sehr irritiert. Wenn man sich am Dienstag zur Unterschrift verabredet, aber am Tag davor so etwas sagt, dann finde ich das einfach nicht in Ordnung.“ Wie beide Seiten am Dienstag dann verblieben sind, wurde nicht kommuniziert. Aber Schmedt betonte bei seiner Kritik am Verhalten Damgaards noch: „Wir sind nicht nachtragend.“ Was übersetzt auch heißen könnte, dass man sich trotz der Irritation doch irgendwie einigt.

Zu erwarten ist demnächst gewiss auch eine Verlängerung des Vertrages von Matthias Musche. Er wird offiziell bisher noch mit einem Vertragsende 2024, also zum Ende der aktuellen Saison geführt. Aber Schmedt lässt durchblicken, dass das Magdeburger Kind weiterhin zum SCM gehören soll. So bleiben noch die auslaufenden Kontrakte von Piotr Chrapkowski, Janus Smarason und Lucas Meister. Bei diesen drei Spielern heißt es aber eher Abschied nehmen. Bei Smarason wäre das aufgrund seiner aktuellen Rolle und Leistung im Team auf den ersten Blick schwer nachvollziehbar. Aber der Isländer wurde ja geholt, weil Gisli Kristjansson operiert werden musste. Und wenn im Rückraum alle fit sind, werden die Einsatzzeiten knapp. Ein Spieler seiner Klasse wird sich aber kaum mit wenigen Minuten zufrieden geben wollen.

Viele langfristige Verträge

Sehr wahrscheinlich aber, dass für Meister, der mit Stuttgart in Verbindung gebracht wird, ein neuer Kreisläufer kommt. Das Gerücht um Tim Zechel (Erlangen) hält sich hartnäckig. „Chrapek“ wurde schon nach der letzten Saison verabschiedet, hat aber aufgrund der Verletzungsprobleme und dem Einbau von zwei neuen Mittelleuten ein Jahr rangehängt, um mit seiner Erfahrung zu helfen.

Alle anderen Personalien sind dagegen langfristig geklärt und sorgen qualitativ für einen Kader, der auch in den nächsten Jahren für alle Titel infrage kommt. Nikola Porter hat bis 2027 verlängert. Sein Torwartkollege Sergey Hernandez steht noch bis 2025 unter Vertrag. Genau wie Christian O’Sullivan. Die beiden Rechtsaußen Tim Hornke und Daniel Pettersson haben wie Felix Claar, Omar Ingi Magnusson und Magnus Saugstrup bis 2026 unterschieben. Linksaußen Lukas Mertens steht bis 2027 unter Vertrag, Gisli Kristjanssson sogar bis 2028.