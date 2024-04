Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Nach der DHB-Pokalsause kehrt bei den Handballern des SC Magdeburg wieder der Alltag ein. Schließlich stehen in den kommenden acht Wochen noch sieben wichtige Spiele in der Bundesliga sowie das Viertelfinale und das mögliche Final 4 in der Champions League an. Nach der Klub-WM und dem DHB-Pokal sind also noch zwei weitere Titel möglich.