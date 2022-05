SC Magdeburg siegt in Kiel titelreif

Magdeburg/Kiel - „Die Nummer eins – das sind jetzt wir“ sangen die mitgereisten Fans des SC Magdeburg in der Kieler Arena und feierten ausgelassen mit ihrer Mannschaft den 29:27 (16:15)-Sieg beim Serienmeister. Und die hatte natürlich trotz eines kräftezehrenden Spiels immer noch Kraft, um von der Platte klatschend zurückzuwinken. „Wir haben einen großen Glauben an das, was wir machen, und wollten unbedingt in Kiel gewinnen. Wunderschön, dass es mit dem Sieg auch geklappt hat und wir mit den Fans feiern können. Das kann gerne so weitergehen“, freute sich Torwart Jannick Green, der mit 14 Paraden und einer Fangquote von 35 Prozent einen großen Anteil am Sieg hatte und sogar seinen Weltklasse-Landsmann Niklas Landin (13/31%) in den Schatten stellen konnte.