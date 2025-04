Der SC Magdeburg hat mit dem klaren Sieg gegen Erlangen die Aufholjagd in der Handball-Bundesliga gestartet. Die Grün-Roten können in ihren restlichen drei Nachholspielen auch im Torverhältnis einiges gutmachen.

SCM-Coach Bennet Wiegert zeigt es an - die Magdeburger wollen in der Tabelle mit ihren Nachholspielen weiter nach oben.

Magdeburg - Obwohl der SC Magdeburg in der Tabelle der Handball-Bundesliga nach Minuspunkten auf Rang drei steht, will sich Trainer Bennet Wiegert den Blick darauf ersparen. „Das macht aktuell keinen Sinn. Das bringt erst wieder richtig was vor den letzten Spielen“, so Wiegert.