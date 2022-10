SC Magdeburg verliert in letzter Sekunde in Flensburg

Die Aufholjagd des SC Magdeburg wurde nicht belohnt. Trotz mehrere Rückschläge glichen die Grün-Roten kruz vor dem Ende bei der SG Flensburg-Handewitt aus. Dennoch kassierten sie in letzter Sekunde die erste Saisonpleite in der Handball-Bundesliga.

Früh zeichnete sich die erste Bundesliga-Niederlage in dieser Saison ab. Piotr Chrapkowski sah nach nicht einmal fünf Minuten die Rote Karte.

Flensburg - Die Flens-Arena bleibt für den SC Magdeburg ein rotes Tuch. Im 22. Bundesliga-Spiel in dieser Halle kassierten die Magdeburger ihre 19 Niederlage. In letzter Sekunde musste sich das Team von Coach Bennet Wiegert bei der SG Flensburg-Handewitt mit 34:35 (13:17) geschlagen geben. Beim 31. Bundesliga-Gastspiel an der Förde war es sogar schon die 28. Pleite für die Elbestädter.