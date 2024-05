Nach dem 32:27-Sieg beim HC Erlangen können die Grün-Roten mit zwei Siegen in dieser Woche schon „So-gut-wie-Meister“ werden und sich am 30. Mai bei den Rhein-Neckar Löwen endgültig krönen.

Magdeburg. - Drei der vier restlichen Bundesliga-Spiele in eigener Halle und bei einem aktuell um 68 Treffer besseren Torverhältnis müssen da theoretisch nur noch zwei Siege her. Und die kann der SCM gegen Balingen am Donnerstag (19 Uhr) und gegen den SC DHfK Leipzig am Sonntag (16 Uhr) schon in dieser Woche hinlegen. Dann wären die Grün-Roten gegenüber Verfolger Füchse Berlin mit vier Punkten und einer noch größeren Tordifferenz vorn und damit schon „So-gut-wie-Meister“. Die offizielle Krönung könnte dann am 30. Mai bei den Rhein-Neckar Löwen folgen.