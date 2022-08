SC Magdeburg will im Supercup gegen den THW Kiel Zeichen setzen

Normalerweise werden die Titel erst am Ende einer Handball-Saison verteilt. Doch am Mittwoch bietet sich dem SC Magdeburg beim Supercup gegen den THW Kiel die Gelegenheit, im ersten Spiel eine Trophäe der Vereinsvitrine hinzuzufügen.

Magdeburg - Nach sechs Wochen Vorbereitung wird es am Mittwoch (19 Uhr/Sky) für den SC Magdeburg ernst. Im PSD Bank Dome in Düsseldorf kann der deutsche Handballmeister mit einem Titel in die Saison starten. Doch der Gegner im Supercup ist Titelverteidiger und DHB-Pokalsieger THW Kiel. „Wir haben Bock auf das Spiel. Wir haben uns die Vorbereitung gequält, um fit in die Saison und in dieses Spiel zu gehen“, beschreibt SCM-Linksaußen Lukas Mertens seine Gefühlslage vor dem ersten Finale dieser Saison: „Die Vorfreude ist riesig, weil wir in einem Spiel einen Titel gewinnen können.“