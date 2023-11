Dammam/Magdeburg - Die Nummer eins der Welt bleibt der SCM! Nach 2021 und 2022 heißt der Sieger des IHF Super Globe erneut SC Magdeburg. Die Grün-Roten behielten im Endspiel gegen die Füchse Berlin mit 34:32 (29:29, 13:16) nach Verlängerung die Oberhand. Es war das erste Mal bei der 16. Auflage des Wettbewerbs, dass beide Finalisten aus demselben Land kamen. Damit darf sich das Team von Trainer Bennet Wiegert weiterhin Klub-Weltmeister nennen.

Die entscheidende Szene der Partie ereignete sich 74 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung. Michael Damgaard klaute seinem dänischen Landsmann Mathias Gidsel den Ball. Magdeburg nahm nun die Zeit von der Uhr, ehe Janus Dadi Smarason 27 Sekunden vor Schluss zum 34:32-Endstand traf. Es war der siebte Treffer des Isländers, der somit gemeinsam mit Albin Lagergren bester Torschütze der Elbestädter war.

Magdeburg läuft Rückstand hinterher

Dass Magdeburg zum dritten Mal in Serie beim Super Globe triumphieren würde, war lange Zeit nicht abzusehen. Früh in der Partie mussten die Grün-Roten, die im Halbfinale am Sonnabend mit 28:24 gegen KS Kielce gewannen, einem Rückstand hinterherlaufen. Nach zwei Paraden von Füchse-Keeper Dejan Milosavljev (22 Paraden) erzielte Lasse Andersson das 4:1 für die Hauptstädter (4.). Dieser Drei-Tore-Rückstand sollte den SCM lange begleiten. Die Magdeburger kamen anschließend besser in die Partie. Sergey Hernandez (15 Paraden) war mehrfach zur Stelle. Kapitän Christian O’Sullivan glich folgerichtig zum 7:7 aus (16.).

Doch nach diesem Hoch folgte wieder eine Schwächephase. Und so war nur fünf Zeigerumdrehungen später erneut eine Drei-Tore-Hypothek auf der Anzeigetafel. Daran änderte sich bis zum Seitenwechsel nichts mehr. Mit 13:16 aus Sicht des Titelverteidigers ging es in die Kabine.

Im zweiten Spielabschnitt wuchs der Rückstand sogar auf 14:19 an (34.). Wenig deutete auf die Titelverteidigung hin. Doch der SCM kämpfte sich zurück. In der 45. Minute erzielte Smarason den 22:22-Ausgleich. Und als O’Sullivan kurz darauf Gidsel, der beim 35:34-Halbfinal-Coup nach Verlängerung gegen den FC Barcelona mit zehn Toren bester Berliner Werfer war, den Ball wegschnappte, schickte der SCM-Kapitän Lagergren auf die Reise, der zur ersten SCM-Führung traf – 24:23. Von nun an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit dem glücklicheren Ende für die Grün-Roten.

Omar Ingi Magnusson (l.) und Magnus Saugstrup gewannen mit dem SC Magdeburg das Finale gegen den Bundesliga-Rivalen Füchse Berlin – hier Mathias Gidsel (r.) – mit 34:32 nach Verlängerung. Foto: Super Globe Media Team

Statistik zum Spiel

Füchse-Tore: Gidsel 9, Marsenic 7, Tollbring 7, Lindberg 4/3, Andersson 3, Kopljar 1, Lichtlein 1

SCM-Tore: Lagergren 7, Smarason 7, Magnusson 4/1, Pettersson 4/1, O’Sullivan 3, Damgaard 2, Mertens 2, Saugstrup 2, Bergendahl 1, Claar 1, Musche 1

Schiedsrichter: Marin/Garcia (Spanien)

Zuschauer: 1.800

Strafminuten: 10 – 8

Siebenmeter: 3/3 – 2/7