Hamburg. - Diesen Abschluss der Hauptrunde hatten sich die Schweden anders vorgestellt: Im bedeutungslosen Spiel gegen Norwegen kassierte der Titelverteidiger eine herbe 23:33-Klatsche. Die Enttäuschung war den Spielern im Anschluss anzusehen. „Ganz viel hat nicht geklappt. Wir haben nicht gut in der Abwehr gestanden. Und der Angriff war auch nicht gut. Das war ein ganz schlechtes Spiel“, betonte Albin Lagergren. Dieser Meinung schlossen sich auch seine Mitspieler an. So urteilte Daniel Pettersson: „Das war unser schwächstes Spiel im Turnier.“ Ein Spiel ohne Auswirkungen: Denn das Halbfinale gegen Frankreich (Freitag, 17.45 Uhr) hatten die Schweden vor dem Anwurf bereits erreicht.