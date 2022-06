SCM bekommt nach Sieg gegen Löwen die Meisterschale

Magdeburg - Der SC Magdeburg hat nach 21 Jahren wieder die Meisterschale in der Hand. Kapitän Christian O'Sullivan durfte das begehrte Objekt als erster in die Höhe stemmen. Doch schon zuvor nahm die Party in der Getec-Arena an Fahrt auf. Dies lag auch an dem 37:34 (20:19)-Erfolg gegen die Rhein-Neckar Löwen zum Abschluss einer einzigartigen Spielzeit.