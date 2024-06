Grün-Rote planen einen emotionalen Sonntag, wollen mit den Fans in der Arena und am Rathaus ausgiebig die Meisterschaft feiern – und einige Spieler verabschieden.

Mannheim. - Wie Bennet Wiegert in der 54. Minute nach einer Parade von Mikael Aggefors die Faust ballte und sich freute, war symbolhaft für das Auftreten des SCM beim 34:21-Erfolg in Mannheim gegen die Rhein-Neckar Löwen. Man hatte nie das Gefühl, hier spielt der so gut wie feststehende Meister die Saison im Feiermodus runter – sondern eher, dass es noch um jedes Tor geht. Zu diesem Zeitpunkt hieß es nämlich schon 29:19 und der Schwede war kurz zuvor ins Tor gerückt. Wiegert jubelte aber, als hätte Aggefors gerade den Ausgleich verhindert.