Handball SCM bestreitet Härtetest gegen Hannover in Köthen

Zum Abschluss der diesjährigen Sachsen-Anhalt-Tour ist der SC Magdeburg in Köthen zu Gast. In der Heinz-Fricke-Sporthalle treffen die Grün-Roten auf den ersten Ligakonkurrenten in dieser Vorbereitung.