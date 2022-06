SCM bleibt auch in Hannover das Maß der Handball-Bundesliga

Hannover - Der SC Magdeburg steht auch nach 14 Spielen in der Handball-Bundesliga ohne Minuspunkt an der Tabellenspitze. Auch eine schwächere erste Hälfte bei der TSV Hannover-Burgdorf brachte das Team nicht aus der Ruhe. Am Ende stand ein 31:27 (16:12) auf der Anzeigetafel vor 2812 Zuschauern in der ZAG Arena auf dem ehemaligen Expo-Gelände in Hannover.