Magdeburg. - Zum Glück hatte Omar Ingi Magnusson am Mittwochabend einen sicheren Stand. Nachdem er clever per Aufsetzer den entscheidenden Siebenmeter zum 27:25 verwandelt hatte, drehte er kurz ab und blieb in Erwartung des Freudensturms seiner SCM-Teamkollegen breitschultrig auf der Platte stehen. Es war geschafft. In einem irren Krimi löste Magdeburg gegen Kielce erneut das Ticket für das Final 4 der Champions League am 8./9. Juni in Köln.